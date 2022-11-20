Samsun’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları Emrullah Yılmaz’ı (62) telefonla aramalarına rağmen 2 gündür ulaşamayınca evine gittiler. Dışarıdan evin ışıklarının yandığını fark edip telefonla aramalarına rağmen, telefonun zil sesini duyup yine cevap alamayınca Yılmaz’ın hayatından endişe edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediler. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan eve girenler Emrullah Yılmaz’ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Emrullah Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.