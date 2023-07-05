Samsun’da sanayi sektörü istihdamı ilk kez hizmet sektöründeki istihdamın önüne geçti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Ocak-Haziran 2023 döneminde yapılan işe yerleştirmelerde bir ilk gerçekleşerek, sanayi sektörü istihdamı diğer tüm sektörlerdeki istihdamın önünde yer aldı.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Samsun’da faaliyet gösteren firmaların sektörlere göre incelendiğinde en fazla sayıda işletmenin hizmet sektöründe yer aldığını belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bununla birlikte son yıllarda Valiliğin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yeni açılan organize sanayi bölgeleri ve firmaların sayısında artış yaşandığını ifade ederek, “Büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, sahip olduğu OSB’leri ile Samsun, bölge ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle son dönemde ilimizde sanayi sektörü gelişim göstermiş, yeni fabrika ve firmalar açılmıştır. Elbette bu sektörde imalat yapan, faaliyet gösteren işletmelerimize de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından İŞKUR programları öncelikli olarak kullandırılmakta ve eleman ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün son on yıllık işe yerleştirme verileri incelendiğinde, ilimizde ilk kez sektörel olarak, 2023 yılı Haziran ayında işe yerleştirme sayılarına göre sanayi sektöründe işe yerleştirme sayısı hizmet sektöründe işe yerleştirilen kişi sayısını geçmiştir” dedi.

8 bin 309 kişi işe yerleştirildi

Sayısal verileri de açıklayan Dağlı, “Haziran ayı verilerine göre, Ocak-Haziran 2023 döneminde toplam 8 bin 309 kişi Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işe yerleştirilmiş, bu sayının 3 bin 790 kişisi sanayi sektöründe gerçekleştirilmiştir. Bu sayıyı 2 bin 851 kişi işe yerleştirme ile hizmet sektörü, 1254 kişi işe yerleştirme ile inşaat sektörü ve 414 kişi işe yerleştirme ile tarım sektörü takip etmektedir. Bu rakamlar Samsun’da organize sanayi bölgelerine ve sanayi sektörüne yapılan yatırımların karşılığının alınmaya başlandığının somut ve memnuniyet verici göstergeleridir. Sadece bölgesinin değil ülkemizin de önemli bir sanayi şehri olan Samsun’da sağlanan tüm desteklerle birlikte üretim ve istihdam imkanları daha da artacak, şehrimiz birçok sektördeki yerli ve milli üretimi, genç ve yetenekli iş gücü ve büyüyen ekonomisiyle bölge ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlamaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.