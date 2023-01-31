Samsun’da KOM polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 28 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Samsun’da KOM polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 28 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında takip ve çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 55 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 28 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili L.K. hakkında Kaçakçılık Mücadele Kanunu suçundan yasal işlem başlatıldı.