Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 28 bin kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 28 bin kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Ç.’yi Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bir araç içinde 28 bin kapsül sentetik ile yakalayarak gözaltına aldı.

Polis olayın devamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.C.A.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.