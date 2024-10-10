Samsun’da düzenlenen "Geleneğin Işığında Geleceğim Gençleri Parlıyor Projesi" ile çocuklar Bilim Şenliği ile buluştu. Kurulan 55 farklı atölyede öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Şenliği başladı. Atakum ilçesindeki Kent Park’a kurulan stantlarda öğrenciler robotik kodlamadan teknolojik çalışmalara, geleneksel oyunlardan matematik oyunlarına kadar birçok çalışmaya katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi standında ise öğrenciler çeşitli boyama ve sanat etkinlikleri yapma fırsatı buldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Adem Apaydın, “Geleneğin Işığında Geleceğim Gençleri Parlıyor Projemizde sokak konsepti ile çalışmalar yapıyoruz. Bu proje İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Projede 55 farklı atölye çalışmamız bulunmaktadır. Sokak konsepti ile yaptığımız her çalışmamız ayrı atölye çalışmalarımız bulunmaktadır. Çalışmamızda öğrencilerimiz farklı yaş gruplarımız programlarımız yer almaktadır. Öğrenciler atölyelerde teknolojik çalışmalara katılıyorlar. Bunların haricinde programımız genel olarak 2 merkezde yürütülüyor. Öğrencilerimiz robotik çalışmalardan geleneksel oyunlara kadar birçok çalışmalara iştirak edebiliyor. Onun haricinde sahne programları yer alıyor. Ayrıca çocuk gençlik yarışmaları, TÜBİTAK finalist sunumları, geleneksel gösteriler yer alıyor” dedi.

Bilim şenliği 3 gün sürecek.