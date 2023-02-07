Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan U.M. (33) ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan U.M., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.G. (33) ve S.M. (37), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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