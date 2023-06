Samsun İl emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda bir olumsuzluk yaşanmaması için 13 bin 438 personel ile karada, havada ve denizde güvenlik önemi alacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Samsun’da genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il merkezi ve ilçelerdeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak birçok güvenlik önlemi alındı.

24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahatlerini, ziyaretlerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç gibi asayişe müessir olayların önlenmesi için resmi ve sivil motorize ekiplerin yanı sıra yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirildi.

Bayram dolayısıyla alınan ilave önlemler

İl Emniyet Müdürlüğünden bayram dolayısıyla alınan ilave tedbirlerle alakalı yapılan yazılı açıklamada, “26 Haziran 2023 Pazartesi gününden itibaren il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 adet kurban satış yerinde motorize ekipler ile sahte para, hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı ekipler görevlendirilmiştir. Havalimanı, gar, terminal ve vatandaşın kalabalık olduğu alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler ve mezarlıklarda; bayram tatili süresince 20 noktada 40 personel yaya devriye olarak görevlendirilerek emniyet tedbirleri alınmıştır. Ankara Yolu, Sinop Yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafında her gün gündüz 17 ekip, 4 radar, 1 hava aracı; gece 15 ekip, 3 radar görevlisiyle bayram tatili süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından her gün gündüz 15 ekip, 12 şahin, 1 radar, 1 hava aracı, 4 noktada yaya ekip; gece 9 ekip ve 1 radar ile mezarlıklara, şehirlerarası otobüs terminaline, bayramlaşma yerlerine ve yoğun kavşaklara, ana arterler ekip ve personel görevlendirilerek trafik tedbirleri alınacaktır. Bayram namazı süresince 26 ekip cami tedbirlerinde görev yapacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklarda ekiplerimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınacaktır. Halkımızın huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı’nı geçirmelerini sağlamak için 24 Haziran-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında 3 bin 87 ekip, 4 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplam 13 bin 438 personel ile tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızın, her zaman olduğu gibi halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve diğer telefonlarımız ile e-mail adresimize bildirmesini bekliyoruz” denildi.