Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentte yapımı devam eden iki önemli projeyi yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.SAMSUN (İGFA) - Samsun’un eğitim, kültür, spor ve tüm alanlarda daha ileri gitmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek projeler hakkında bilgi verdi.

İLKADIM SPOR KOMPLEKSİ’NİN YÜZDE 73’Ü TAMAMLANDI

Sporun şehri Samsun’da önemli bir yatırımın kente kazandırıldığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Türkiye’nin spor altyapısı en güçlü şehirlerinden biri olan Samsun’a yakışır önemli bir spor yatırımını şehrimize kazandırıyoruz. Takım sporu ve bireysel spor salonlarının yanı sıra yüzme havuzu, ve sunduğu diğer imkanlarıyla Samsun’umuza hizmet edecek muhteşem bir tesisi hayata geçiriyoruz. Konumu itibariyle çok sayıda mahalleye hizmet verecek, bin 160 seyirci kapasiteli İlkadım Spor Kompleksi projemiz hızla devam ediyor ve bugün itibariyle yüzde 73’ü tamamlandı. Tamamen bittiğinde 35 bin hemşehrimiz bu modern tesisten faydalanabilecek. Projeyi en kısa sürede tamamlayıp insanımızın hizmetine sunmak için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Samsun’umuz milli sporcularımızı yetiştirsin; sporcularımız ülkemizi, bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında gururla temsil etsin diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

AİLE YAŞAM MERKEZİ’NİN YÜZDE 54’Ü TAMAMLANDI

Hamidiye Aile Yaşam Merkezi ile ilgili de bilgi veren Başkan Doğan, “Yapımı devam eden bir diğer önemli projemiz olan Hamidiye Aile Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları da yerinde inceledik. Hamidiye Aile Yaşam Merkezi ile tarihi mirasa sahip çıkıyor; bu mirası şehrimizin yarınlarına taşıyoruz. Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ni restore ederek hayata geçirdiğimiz Aile ve Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Yüzde 54 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Hem tarihe sahip çıktığımız hem geleceğe hitap ettiğimiz bu proje, insanımız için dopdolu zaman geçireceği bir mekan olacak. Kadın ve aile danışma merkezi , kadınlara ve çocuklara özel spor salonları, çocuk ve gençlik merkezleri, konferans, toplantı, sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane, tanıtım merkezi, gezi alanları ve ticari alanlar bulunan proje her yaştan kişiye hitap edecek. Bir kez daha şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.