Samsun’da sürü halinde sokakta gezen atların sahibi belediye ekipleri tarafından tespit edilerek idari cezaya çarptırıldı.

Samsun’un Terme ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gruplar halinde sokakta gezen başıboş atlar vatandaşların dikkatini çekti. Şehrin farklı noktalarından gelen başıboş at ihbarı üzerine harekete geçen Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kısa sürede atların yerini ve sahibinin kimliğini tespit etti. Zabıta ekipleri uzun uğraşlar sonucu atları, ilçenin Sarayköy Mahallesi’nde bulunan mera alanına yerleştirdi.

Günlerdir atları başıboş şekilde sokağa salan şahsa ise kabahatler kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımda uygulandı.