Samsun’daki barajların doluluk oranlarının ortalaması geçen yılın ocak ayına göre yüzde 2,5 artışla yüzde 65,5 olarak ölçüldü.

Samsun’daki barajların doluluk oranlarının ortalaması geçen yılın ocak ayına göre yüzde 2,5 artışla yüzde 65,5 olarak ölçüldü.

Samsun’da Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirleri üzerinde bulunan barajların genel ortalaması 2022 yılının Ocak ayı 3. haftası verilerinde yüzde 63,6 olarak kayıtlara geçmişti. Bir senenin ardından 2023 yılının Ocak ayında yapılan ölçümde bu rakam yüzde 65,5’e yükseldi.

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Vezirköprü Barajı’nın su seviyesi geçen yıl ocak ayında yüzde 27,3 seviyesinde iken, bu sene yüzde 73,1 seviyesine çıktı. Duruçay Barajı’nda geçen yıl yüzde 40 seviyesinde olan baraj seviyesi bu sene yüzde 36,8’e geriledi. Geçen yıl su seviyesi yüzde 64,6 olarak ölçülen Suat Uğurlu Barajı ise bu sene yüzde 52, 1 olarak ölçüldü. Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı’nın geçen yıl yüzde 78,2 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 58,6 olarak ölçüldü.

“Çakmak Barajımızda bir sıkıntı yok”

Samsun’da içme suyu probleminin olmadığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çakmak Barajımızın doluluk oranı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde. Şu anda herhangi bir risk ve sıkıntı yok. Ancak iklimimiz gerçekten kaymış durumda” dedi.