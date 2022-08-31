Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle Samsun’da balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle Samsun’da balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı.

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek teknelerle denize açıldı. Samsun’da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.

"Balıkçılık Samsunumuza 35 milyon bir girdi sağlamaktadır"

Balık sezonu açılış töreninden konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bugün Samsun’da yeni sezona Vira Bismillah diyerek başlıyoruz. 15 Nisan’da başlayan av yasaklarımız bugün itibariyle son buldu. Bakanlığımızın uyguladığı bu yasaklarımızda biliyorsunuz sebeplerimiz vardı. Hem sürdürülebilir balıkçılığın olması hem balıkların ucuz olması hem de bildiğiniz üzere doğal kaynaklarımızın sınırlı olması bu yasakların çıkmasına sebep olarak gösterilebilir. Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde 210 kilometre sahil kesimi olan bir ilimizdir. Türkiye’de avcılığın yüzde 75’i Karadeniz’de yapılmaktadır. Türkiye genelinde geçen seneye baktığımızda 300, 350 ton gibi bir avcılık yapılmıştır. Bunun 42 bin 800 tonu sadece Samsun ilimizde yapılmış bulunmaktadır. Bu da baktığımızda çaça, hamsi, palamut, çinekop gibi balıklarımız yer almaktadır. Biliyorsunuz çaça balığı sofradan çok bir endüstriyel balıktır. Bu balığımız daha çok yetiştiricilikte kullanılan balık yemi, balık unu, balık yağı gibi fabrikalarımıza satışı gerçekleşiyor. Burada hem 42 bin 800 ton avcılıktan aynı zamanda 10 bin 800 tonda yetiştiricilikten balıklarımız vardır. Başta bu yetiştirdiğimiz balıkları ve avcılıktan almış olduğumuz balıkları Japonya, Kore, Çin başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihracatını gerçekleştiriyoruz. Toplamda Samsun’umuza 35 milyon bir girdi sağlanmaktadır. Denizlerimizde toplamda 496 tane teknemiz var. İç sularımıza baktığımızda 121 tane teknemiz var. Bu teknelerimiz 172 tanesi 12 metre üzerinde olan teknelerimizdir. Ben tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç ise, "Bu sene iyi şeyler bekliyoruz. Havalar güzel gitti. Şuan havalar biraz sıcak ama 15-20 gün sonra daha iyi olacağını bekliyoruz. Denizde balık boldur. Bu senenin iyi geçeceğine inanıyoruz. Palamut, hamsi, istavrit, çinekop olmasını bekliyoruz. Çaça yörenin kendi balığıdır. Bu yeni sezon hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Törene ayrıca Samsun Vali Yardımcı Mehmet Aktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve balıkçılar katıldı.