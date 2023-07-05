SAMSUN (İHA) – Samsun’da yapılan Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’nda, bağımlıkla mücadeleye ara vermeden devam etme kararı çıktı.

2023 yılı yazı ve sonrasındaki dönemde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Samsun’da hayata geçirilecek eğitim faaliyetlerini kapsayan yeni projeyle ilgili çalışmaların görüşüldüğü Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağımlılığın en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu ve bu mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Vali Zülkif Dağlı, bütün vatandaşları ilgilendiren bu önemli konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin kamu kurumlarından yerel yönetimlere, STK’lar ve basın kuruluşlarından ailelere kadar toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü belirterek, “Bu yaz aylarından itibaren bağımlılıkla mücadele konusunda Samsun’da yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projeyle, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliği yapılarak aile bireylerine eğitim verilmesini planlıyoruz. Bu yeni eğitim çalışması içinde koordinasyon merkezi kuracağız ve kurulan bu merkeze ilgili birimlerden bildirilen; aile bireylerinde bağımlılık öyküsü olan çocukların, okul devamsızlığı ve okul başarısı düşük olan çocukların, şüpheli malzeme bulunduran ve davranış değişikliği gösteren çocukların ve danışmanlık tedbiri bulunan 12-18 yaş arasındaki çocukların ailelerine eğitimler vereceğiz. Bağımlılığın ne olduğu, belirtileri ve bağımlı çocuklarda görülen fiziksel ve psikolojik değişiklikler konularını içeren bu eğitimler ile ailelerin farkındalığının artırılmasını sağlayacağız” dedi.

Tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulacağı ve yönlendirmelerin yapılacağı bu eğitimler ve sonrasında ilgili kurumlarla yapılacak etkinliklerle çocukların sağlıklı yaşam becerileri elde etmeleri hedeflediklerini ifade eden Dağlı, çocukların bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesi, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanması, kendini riskli ortam ve durumlardan koruyabilmesi konularında eğitim ve etkinliklerle yaz dönemini geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Vali Dağlı, toplantının ardından Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ni (AMATEM) ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.