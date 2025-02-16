Samsun’da sık sık kaza yaşanan yolda yine kaza meydana gelirken, o anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde meydana geldi. Aynı yolda sürekli yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, bu kez de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak boş araziye girdi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Vatandaşlar aynı yolda sürekli kaza olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.