"Avukatlar Günü" töreninde konuşan Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak icra edilebilmesi ve sorunların savunma reformu ile çözümü için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

"5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla Samsun’da Atatürk Anıtı önünde Samsun Barosu tarafından tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, anıta çelenk bırakıldı. Tören, çelenk merasiminin ardından Baro Başkanı Yıldıran’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Konuşmasında savunma reformuna değinen Av. Pınar Gürsel Yıldıran, “Geçtiğimiz yıl, ‘Avukatlar Günü’nü kutlayamıyoruz’ demiştik. Mevcut sorunlarımızın üzerine deprem felaketinin oluşturduğu çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş ev veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında başta deprem bölgesi olmak üzere yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğumuzun bilinci ile avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak icra edilebilmesi ve mesleğimizin buğuna kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB’nin ve tüm baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Avukatların sorunlarından da bahseden Başkan Yıldıran, “Mesleğimizin içine sokulduğu ağır sosyoekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir kez daha altının çizerek hatırlatmak isterim. Savunma makamı olarak tüm bu olumsuz koşullara rağmen her daim yurttaşlarımızın yanında yer alacağız. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruyacağız. Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada; umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilinciyle; acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak; her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun” diye konuştu.