Samsun’da aralarında suikast silahlarının da bulunduğu çok sayıda tabanca ve mermi ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da aralarında suikast silahlarının da bulunduğu çok sayıda tabanca ve mermi ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma istikametinde yürütülen çalışma neticesinde A.G. isimli şahsa yönelik operasyon yaptı. A.G.’nin silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Atakum ilçesi Kolpınar Mahallesi ile Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 adet iki fişek kapasiteli anahtarlık görünümlü suikast tabancası, 7 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,1 adet ruhsatsız 7,65 tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 440 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 45 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 12 adet 9,65 mm çapında tabanca fişeği, 7 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ve 32 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.