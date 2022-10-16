Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 60 bin dal doldurulmuş makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 60 bin dal doldurulmuş makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ile mücadele çerçevesinde bir aracı takibe aldı. İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramada 60 bin dal dolu makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.