Samsun’un Havza ilçesinde Medrese Mahallesi Vezirköprü Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı.

4 katlı binanın en üst katında, Furkan İnce’ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Dairenin camlarından yükselen yoğun dumanı gören mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunmayan Furkan İnce ve eşinin dairesine, itfaiye ekipleri balkondan girerek müdahale etti.

Yangının evin yatak odasında başladığı tespit edilirken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler diğer odalara sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme işleminin ardından yanan eşyalar daireden çıkarıldı ve içeride oluşan yoğun dumanın tahliyesi ile soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında dairede maddi zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.