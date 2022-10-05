Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ‘Anakent İş Merkezi’nde yıkım çalışması başladı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ‘Anakent İş Merkezi’nde yıkım çalışması başladı.

Anakent İş Merkezi’nin bulunduğu alana yapılacak otopark için ilk adım atıldı. İş merkezinin yıkımına başladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kamulaştırma süreci bitti. Altı 3 katlı konvansiyonel otopark, üstü de kafe ve restoranların bulunduğu modern bir meydan olacak" dedi.

Altı otopark üstü yeşil alan

Yer altında inşa edilen 142 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı’nın açılmasıyla kent merkezinde park sorununa neşter vuran Büyükşehir Belediyesi şimdi yine Samsun’un en önemli caddelerinden biri olan Bankalar Caddesi’ndeki Anakent İş Merkezi’nin olduğu alanı otopark yapmak için harekete geçti. Binada yıkım çalışmaları başladı. İş merkezinin yıkımının tamamlanmasıyla boşalan alanda yer altına 3 katlı konvansiyonel otopark yapılacak. Üstü ise yeşil alan olarak kente kazandırılacak.

Kamulaştırma bitti

Anakent İş Merkezi’nin yerine müthiş bir proje hazırladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgede yıkım çalışmalarının başladığını belirterek, "Anakent İş Merkezi binasının kamulaştırma süreci bitti. Oraya müthiş bir proje hazırladık. Altı 3 katlı konvansiyonel otopark, üstü kafe restoran olacak. Proje tamamlanıp hizmete alındığında o alan tamamen bir meydan olarak halkımıza hizmet verecek" diye konuştu.