Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Amisos dönemine ait 237 sikke ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Amisos dönemine ait 237 sikke ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

1 - 17 Kasım tarihleri arasında Samsun Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 41 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 56 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 5 bin 826 gram kubar esrar, 3 bin 480 gram skunk, 224 gram metamfetamin, 237 adet Amisos dönemine ait sikke, 32 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 29 bin 54 litre dağıtıcı dışı akaryakıt, 5 bin 660 gram kaçak tütün, 10 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet kaçak cep telefonu, 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.