Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen “Amatör Spor Haftası”, Samsun’da da yapılan törenle başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu’nda düzenlenen Amatör Spor Haftası açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı Törende konuşan Samsun Amatör Spor Kulüpleri Başkanı (ASKF) Şener Aydın, “Türk spor kamuoyunun kalbi amatör sporlar için çarpıyor. Hepimiz biliyoruz ki, amatör spor tüm dünyada profesyonel sporculuğa geçisin en önemli noktasıdır. Bizlerde bu bilinç ve yaklaşımla spora ve sporcuya destek veriyoruz. Profesyonelliğe geçiş noktasının en önemli köprüsü olan amatör spor, bir gönüllülük ve fedakârlık işidir. Amatör sporla uğrasan ve büyük fedakârlıklar yapan, sporcuları, antrenörleri, kulüp yöneticilerini ve çocuklarını spora gönderen tüm anne-babaları kutluyorum” dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise “Amatör Spor Haftası Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli faaliyetlerle ve sportif yarışmalarla kutlanmaya başlamıştır. Amatör Spor Haftası ile Samsun’da spor kültürünü yayarak, her hanede spor yapan kişi sayısını artırmak, hedeflerimiz arasındadır. Amatör Spor Haftası’nda hafta boyunca yapılan etkinliklerle halkımıza düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı özendirilmekte, spor merkezlerimizde spora yeni başlayan çocuklarımıza müsabaka tecrübesi kazandırılmakta, ayrıca spor yapan tüm bireylere de spor bilincinin oluşması sağlanmaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Vali Yardımcısı Fatih Çıdıroğlu ve diğer protokol üyeleri, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) ve Okul Sporları kategorisinde derece alan sporcuları ödüllendirdi.