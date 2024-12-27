Samsun’da hayata geçirilen projeler ile akarsuların taşma riski kontrol altına alınırken, çevre kirliliği oluşturmaması için de çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Samsun’da Çevre Projeleri çerçevesinde İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nce hayata geçirilen Mert Irmağı Akarsu Kirliliği Önleme Projesi çerçevesinde ani yağışlardan dolayı sürüklenen rüsubat, katı atık, ağaç, çöp gibi yabancı maddelerin bir noktada tutularak temizliğinin yapılması ve gelen suyun mansapta taşkına sebebiyet vermemesi için tutularak ötelenmesi amacıyla Mert Irmağı yan kolunda Yılanlıdere Sel Kapanı yapıldı. 2024 yılında Mert Irmağı ve yan kollarında makineli çalışmalar çerçevesinde yatak temizliği yapılmış olup, ihtiyaç olması durumunda 2025 yılında da bu çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Ayrıca projeyle bütünlük oluşturacak şekilde Mert Irmağı Islah Projesi çalışmaları devam ederken, Mert Irmağı Yukarı Havza Tersip Bentleri (Karataş, Gölalan) projelendirildi. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında işletmeye alınan Kavak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi de Kavak ilçesinin merkez mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atık suları arıtıyor. Projenin paydaş kurumlarından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alıcı ortam su kirliliği izleme çalışmaları kapsamında, Mert Irmağı’ndan yılda iki dönem olmak üzere alıcı ortam su numuneleri alınarak ırmaktaki evsel ve endüstriyel kirlilik yükü, ayrıca nitrat eylem planı kapsamında yılda 4 adet numune alınarak tarımsal kirlilik yükü takip ediliyor. Havza içerisinde bulunan mevcut tesislerin ve yapılması planlanan tesis ve yapılardan kaynaklı evsel ve endüstriyel atıkların su kaynaklarına verilmemesi için mevcut tesislerin denetim işlemleri ile yeni yapı taleplerine görüş verilirken gerekli önlemlerinin alınıp alınmadığı yapılan denetimler ile kontrol ediliyor. Söz konusu havzada mevcut ekili ve dikili tarım arazilerinde yapılan ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından takip ediliyor.

Valilikten konu hakkında yapılan bilgilendirmede, “DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ve paydaş kurumlarca yapılan ve yapılacak çalışmalar ile yoğun yerleşimin bulunduğu Mert Irmağı havzasında akarsu kirliliği azaltılarak halk sağlığı açısından daha yaşanabilir bir hale getirilecektir. Ayrıca, diğer derelerde yapılan/yapılacak yatak temizliği, ıslah çalışmaları ve tersip bentleri ile bu derelerdeki rüsubat, katı atık, ağaç, çöp gibi yabancı maddelerin derelerden temizlenmesi sağlanarak kirlenmesi önlenmektedir” ifadeleri yer aldı.