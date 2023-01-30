Samsun şehir merkezinde polis tarafından yapılan 3 günlük denetimlerde 99 aranan şahıs yakalandı, 55 bin 894 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1720 sürücüye cezai işlem uygulanarak 95 araç trafikten men edildi.

Samsun şehir merkezinde polis tarafından yapılan 3 günlük denetimlerde 99 aranan şahıs yakalandı, 55 bin 894 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1720 sürücüye cezai işlem uygulanarak 95 araç trafikten men edildi.

Samsun’da 27 Ocak Cuma günü saat 08.00 ile 30 Ocak Pazartesi saat 08.00 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından bir dizi denetim yapıldı.

Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol ve şok uygulamalarında 27 bin 679 şahsın GBT sorgusu yapılarak 99 aranan şahıs yakalandı, 5 şahıs gözaltına alındı, 13 şahsa adli, 29 şahsa idari işlem yapıldı. 159 iş yeri kontrol edildi, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 45 adet mermi, 50 adet kesici /delici alet, 55 bin 894 adet sentetik ecza hap, 2,34 gr. kannabionid, 67,54 gr. metamfetamin, 9,01 gr. esrar, 35 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 0,48 gr. eroin, 51 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik ve asayiş yönünden 9 bin 598 araç ve sürücü kontrol edildi, 1720 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 95 araç da trafikten men edildi.