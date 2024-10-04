Samsun’da 95 hamile anne adayı katılımıyla ’Emzirme Haftası’ etkinliği düzenlendi.

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan ’Emzirme Haftası’ etkinlikleri kapsamında Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından emzirme ve anne sütünün önemini ile ilgili etkinlik düzenledi. Canik Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlik Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

95 hamile anne adayının katılım sağladığı programda ‘Anne Sütü ile Beslenme ve Emzirme Danışmanlığı’ hakkında Öğr. Gör. Dr. Sümeyye Bal ile emzirme konusunda bilgiler verilirken, Fizyoterapist Nurhan Telci tarafından da ’Gebelikte nefes egzersizleri ve pilates hareketleri’ konuları interaktif şekilde anlatıldı.