SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; Canik, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, Terme, Asarcık, Ayvacık, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin kırsal mahallerinin, içme suyu sorununu çözmek için 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla Samsun’un güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltmek için projeleri tamamlamaya hız verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerin içme suyu sorununu çözmek için bir projeyi daha hayata geçiriyor. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından başlatılan, “Samsun İli Muhtelif İlçeler İçme Suyu İnşaatı” projesi kapsamında Canik, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, Terme, Asarcık, Ayvacık, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin kırsal mahallerinde yaşanan su sorunlarının da tarih olması hedefleniyor.

“9 ilçeye 100 milyon liralık içme suyu yatırımı”

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların içme suyu sorununu çözmek için ekiplerin gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Şehrimizin, Canik, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, Terme, Asarcık, Ayvacık, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin kırsal mahallerinin, içme suyu sorununu çözmek için bir proje hazırladık. Amacımız ilçelerimizin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu sorununu ortadan kaldırmaktır. Projemizin bütçesi 100 milyon lira. Samsun’un gerek kent merkezinde gerek kırsalda her noktaya dokunmaya çalışıyoruz. ‘Kırsala ve kent merkezine eşit hizmet’ ilkesi doğrultusunda bu zamana çalıştık, bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Kentimizin içme suyu ile ilgili altyapısı güçlendiriyor, sorun yaşanan bölgelere kalıcı çözümler üretiyoruz. Tek derdimiz vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak ve onlara en güzel hizmetleri sunabilmek” dedi. Demir, projeyi 18 Nisan 2024 tarihine kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

‘Muhtelif İlçeler İçme Suyu İnşaatı Projesi’ kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren SASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Pınar Bölükbaşı, çalışmalara Tekkeköy ilçesi ile başladıklarını ifade ederek, "Proje kapsamında 40 milimetre, 50 milimetre, 63 milimetre, 75 milimetre, 90 milimetre, 110 milimetre, 125 milimetre, 140 milimetre, 160 milimetre, 250 milimetre, 355 milimetre ve 400 milimetre çaplarında toplam 140 kilometre içme suyu hattı döşenecek. Projede 25 metreküp, 50 metreküp ve 100 metreküp hacimlerinde 60 adet içme suyu deposu, 20 adet terfi merkezi yapılacak. Projeyi planlanan sürede tamamlamak için, çalışmalarımız yoğun tempoda devam ediyor. Tekkeköy ilçesine 2019 yılından bugünde 263 km içme suyu hattı, çeşitli hacimlerde 22 adet içme suyu deposu ve 5 adet terfi merkezi inşaatını tamamlayarak toplam 25 kırsal mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturduk. Bu proje ile de Selahattin Ereren Arıtma Tesisi’nden alınacak 70 lt/sn arıtılmış su ile Tekkeköy’e bağlı Sarıyurt, Seymenler, Yaylageriş, Kerpiçler, Kavilli, Balcalı, Terzili ve Yağbasan Mahallelerine de su temini yapacağız. 9 ilçeyi kapsayan proje kapsamında ise 140 kilometre içme suyu hattı yapılacak. Vatandaşlarımızın, içme suyu sorununu çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” diye konuştu.