Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Samsunlu 9 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

İstanbul Sanayi Odası her yıl yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu’nun 2022 yılı raporu sonuçları açıklandı. Sanayi sektörünün en değerli verilerini yansıtan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine, üretimden net satışlara göre Samsun’dan 9 firmayla adını yazdırdı.

Açıklanan listede, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 1.780.016,542 TL üretimden net satışla 80’inci sırada, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. 1.750.543.930 üretimden net satışla 95’incı sırada, Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 1.572.776.341 TL üretimden net satışla 151’incı sırada yer aldı. Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. de 1.452.882.172 TL üretimden net satışla 204’üncü sırada listede yer alırken, Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de 1.409.650.747 TL üretimden net satışla 219’uncu basamaktan listeye girdi. Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. de 1.359.849.361 TL üretimden net satışla listeye 244’üncü sıradan adını listeye yazdırırken, Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’de 1.294.937.250 TL üretimden net satışla 273’üncü sıradan listeye girdi. Özyılmaz Fındık San. ve Tic. A.Ş. ise, 896.510.897 TL üretimden net satışla 494’üncü sıradan listeye girerken, AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş. de 891.576.435 TL üretimden net satışla listeye 497’inci sıradan girerek Samsun’u gururlandırdı.

Murzioğlu: “Göğsümüzü kabarttılar”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Samsun’u gururlandıran 9 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Listeye giren firmalarla onur ve gurur duyduklarını belirten Başkan Murzioğlu, şunları söyledi:

“Geçen yıl listeye sekiz firmamız girmişti. Bu yıl ise dokuz firma ile listede yer aldık. Oldukça geniş yelpazede üretimin gerçekleştiği Samsun’dan 2022 yılında dünyanın 176 ülkesine, 6 serbest bölgeye 86 fasılda 1 milyar 317 milyon dolar olarak ihracat gerçekleşmiştir. Samsun’un şu an, ülkede üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 22’sinde en fazla üretim kapasitesine sahip lider il konumundadır. Samsun ayrıca, 87 sanayi ürününde, üretim kapasitesi bazında Türkiye’de ilk 3 il arasındadır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Sanayicinin kazanması demek; yeni yatırım demek, yeni istihdam kapıları demek. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Kentimizin, ülkemizin kalkınması adına fedakarca çalışarak istihdam sağlayan, üretim yapan firmalarımıza minnettarız. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Biz de Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız.”