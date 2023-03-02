Samsun’daki sağlık tesislerinde 9 binin üzerinde depremzedeye sağlık hizmeti verildi.

Samsun’daki sağlık tesislerinde 9 binin üzerinde depremzedeye sağlık hizmeti verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Samsun’a 20 binden fazla afetzede geldi. Depremzede vatandaşların muayene ve tedavi işlemleri Samsun Valiliği koordinasyonunda, ildeki kamu, üniversite, özel hastanelerde ve Sağlık Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında açılan ’Sağlık Odaları’nda sürdürülüyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen vatandaşların sağlık hizmeti taleplerini karşılamak için kurulan ‘Depremzede İletişim Hattı’nın planlama ve koordinasyon desteği ile yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 9 binin üzerinde depremzede muayene ve tedavi hizmeti aldı.

Samsun’un güçlü sağlık altyapısının depremden etkilenen vatandaşların tedavilerinde etkin bir rol üstlendiği süreçte, hastaların yüzde 70’inin tedavisi kamuya ait sağlık tesislerinde yapılırken, 128 hastaya da ameliyat hizmeti verildi.

Halen Samsun’daki hastanelerde 8’i çocuk, 2’si yoğun bakım hastası olmak üzere toplam 36 hastanın tedavisi devam ediyor.