Samsun’da 2024 yılının ilk 9 ayında aile sağlığı merkezleri, özel ve kamu hastanelerinde toplam 19 milyon kişiye muayene hizmeti verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun’da hizmet veren kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleriyle, birinci basamak sağlık tesislerinin 2024 yılı ilk 9 ay hizmet verileri hakkında bilgi verdi. 2024 yılı ilk 9 ayda Samsun’da hizmet veren aile sağlığı merkezleri ve kamu ile özel hastanelerdeki toplam muayene sayısının 19 milyona ulaştığını ifade eden Müdür Mustafa Uras, “İl genelinde hastanelerde yüzde 79’u Sağlık Bakanlığımıza ait sağlık tesislerimizde gerçekleştirildi. Yani ilimizde poliklinik muayene hizmeti alan her 10 hastamızın 8’i bakanlığımıza bağlı bir hastaneden hizmet aldı. Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizin günlük ortalama 25 bin hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verdiği ilimizde, ilk ay 9 verilerine göre 112 bin hastamız yatarak tedavi görürken, acil servislerimizde de 2 milyon 157 bin poliklinik muayenesi yapıldı, 81 ambulansımızla 106 bin vakaya ulaştık” dedi.

“35 bin büyük ameliyat”

2024 yılı ilk 9 ayda büyük ameliyat olarak tabir edilen A–B–C grubu yaklaşık 35 bin ameliyat yapıldığını ifade eden Mustafa Uras, “753 bin hastamız diş polikliniklerimizden hizmet aldı, 341 bin hastamız tomografi, 207 bin hastamız ise emar (MR) çekim hizmeti aldı. Kamu hastanelerimizde yapılan 7,3 milyon muayenenin yüzde 72’si Samsun Eğitim ve Araştırma, Gazi, Çarşamba ve Bafra Devlet Hastanelerimizde gerçekleşti. Bu anlamda ilimizde muayene yükünü bu 4 hastanemizin çektiğini söyleyebiliriz. Bunlar güçlü ve özveri dolu rakamlar. İlimizdeki kamu/özel toplam 25 bin sağlık çalışanımızın fedakârca hizmetiyle ortaya çıkan bu veriler bize devletimizin sağlık alanındaki gücünü ve kamu hastanelerimizin hem ilimiz hem Karadeniz Bölgemiz adına önemini bir kez daha gösteriyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.