Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde işletmelerden alınan bin 821 adet gıda ve yem numunesinin 89 adedinin Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu tespit edildi. Yapılan denetim ve kontrol sonucu uygunsuzluk görülen 194 adet işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 9 milyon 428 bin TL idari para cezası uygulandı.

Samsun 2024 yılı gıda ve yem kontrol hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Müdür İbrahim Sağlam, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda tarladan sofraya gıda zincirinin tüm aşamalarında vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il ve ilçe müdürlüklerimizce gerçekleştirilen denetimler 2024 yılında da hız kesmeden, başarılı bir şekilde devam etti. Bu meyanda il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 145 adet kontrol görevlisiyle 2024 yılı içerisinde 12 bin 892 adet gıda ve yem işletmesine yönelik gerek rutin, gerekse ihbar ve şikayet üzerine 22 bin 490 adet denetim ve kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde, bin 821 adet gıda ve yem numunesi alınmış olup alınan numunelerden 89 adetinin Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan denetim ve kontrol sonucu uygunsuzluk görülen 194 adet işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 9 milyon 428 bin 674 TL idari para cezası uygulandı" dedi.

"4 bin 361 işletmeye tütün ve alkol satış belgesi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam şunları söyledi:

“İl müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından toplam 4 bin 361 işletmenin tütün ve alkol dairesi başkanlığı satış belgesi işlemleri yapıldı. Vatandaşlarımız tarafından Alo 174 gıda hattına yapılan ihbarlar neticesinde 2024 yılı içerisinde bin 164 bildirim alınmış olup, yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 86 işletmeye idari para cezası uygulandı. Denetim faaliyetleri dışında eğitim faaliyetleri de yürüten İl Müdürlüğümüz Samsun’da bulunan toplam 37 okulda 2 bin 540 öğrenciye ’Gıda Güvenilirliği ve İsraf’ konularında eğitimler verdi. Denetim ve eğitim faaliyetlerimiz artarak 2025 yılında da devam edecek. Asıl denetçilerimiz tüketicilerimizdir. Tüm vatandaşlarımızın görmüş oldukları aksaklıkları Alo 174 gıda hattına bildirmelerini hatırlatmak istiyorum."