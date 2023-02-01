Samsun-Ordu karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Aynı yol üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise lüks otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü.

Samsun-Ordu karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Aynı yol üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise lüks otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü.

Yağmurun etkili olduğu Samsun’da kayganlaşan yollar kazaya sebebiyet verdi. Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi viyadük üzerinde meydana gelen kazada 2 tır, 2 ticari araç, 3 de otomobil zincirleme kaza yaptı. Yaralının olmadığı 7 araçlı trafik kazasında araçlarda maddi zarar oluştu.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Yaşanan diğer bir kaza ise 7 araçlı zincirleme trafik kazasının yaşandığı yerin 200 metre ilerisinde meydana geldi. 34 YSK 43 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cihan D. (30), direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerler çarptı. Şiddetli bir şekilde çarpan otomobilin motoru yerinde çıkarak çevreye savruldu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis yaşanan kazalarla ilgili inceleme başlattı.