Samsun’da KOM polisi tarafından bir eve yapılan baskında 79,5 litre el yapımı sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Samsun’da KOM polisi tarafından bir eve yapılan baskında 79,5 litre el yapımı sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, pet şişiler içinde 78,5 litre el yapımı içki, 1 litre el yapımı viski, 3 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 1 adet alkol ölçüm test kiti ve 1 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A A. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.