Samsun’da 29 bin metrekare alan üzerine yapımı devam eden 700 milyon TL proje bedelli Şehir Kütüphanesi’nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 8’e ulaştı.

Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde inşa ediyor. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi’nin olduğu 27 bin 570 metrekare alanda yapılan kütüphane inşaatı devam ediyor. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 8’e ulaştığı proje mimarisiyle de dikkat çekecek. Yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak. 1098 oturma, 525 bin kitap kapasiteli olarak inşa edilen Samsun Şehir Kütüphanesi’nin 2 bin 365 metrekaresi ise ticari alan ve kapalı otopark olarak planlandı.

“En fonksiyonel kütüphane olacak”

Samsun’un iki üniversiteye sahip, bir eğitim kenti olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Atakum ilçesinde 29 bin metrekare alan üzerine kütüphane projesini 500 milyon liraya ihale ettik. KDV’si fiyat farkı bize 700 milyon liraları bulacak. Türkiye’nin en fonksiyonel hatta şehir kütüphanelerinde dünyadaki örneklerinin en iyisini yapıyoruz. Bunu Samsun’a kazandırıyoruz. Kütüphanemiz 7/24 açık olacak ve en az 4 çeşit çorba aralıksız burada ücretsiz olarak verilecek. Çocuklarıyla gelen anneler kütüphanede bulundukları sürede çocukların vakit geçireceği bir bölüm de olacak. İnşaatında şuan fiziki gerçekleşme yüzde 8’e ulaştı. Hızla inşaatının tamamlanmasını ve faaliyete geçmesini hedefliyoruz” dedi.

Heyecanla kütüphanenin bitmesini beklediğini ifade eden Öğretmen Bengü Yertut, “Toplum olarak daha çok okumalı, daha çok sorgulamalıyız. Samsun’da bir kütüphane vardı ama yeterli değildi. Bu projenin yapılmasını bir öğretmen olarak da destekliyorum” diye konuştu.

Büşra Aksu ise yeni bir kütüphanenin Samsun için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek “Kütüphane yapılması çok güzel oldu. Yararlı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Özellikle çocuklar ve gençler için kütüphanenin çok gerekli ve önemli olduğunu söyleyen Sevilay Kara ise “Bence iyi olur. Çocuklar gençler okurlar, gelişirler. Böyle projeleri okumanın öneminin farkında olan bir vatandaş olarak çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.