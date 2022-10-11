Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, her yaştan kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için 31 Aralık 2022’nin son tarih olduğunu, şimdiye kadar ise toplamda 7 bin 277 hayvanın mikroçip takılarak kayıt altına alındığını söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, her yaştan kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için 31 Aralık 2022’nin son tarih olduğunu, şimdiye kadar ise toplamda 7 bin 277 hayvanın mikroçip takılarak kayıt altına alındığını söyledi.

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıklarının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamayı amaçlayan yönetmelik çerçevesinde sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital yöntemlerle iliklendirilmesi ve kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları düzenliyor.

“Uygulamanın başladığı tarihten itibaren 7 bin 277 hayvan kayıt altına alındı”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yönetmelik gereği evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartılarak, doğum, ölüm, kayıp ve sahip değişikliğiyle ilgili bilgilerin il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini söyledi. Müdür Sağlam, il genelinde şimdiye kadar 7 bin 277 hayvanın kayıt altına alındığını aktaran Sağlam, “Müdürlüklerimize süresi içinde bildirmesi zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamanın başladığı tarihinden şimdiye kadar ilimiz genelinde 2 bin 725 kedi ve 4 bin 552 köpek olmak üzere toplam 7 bin 277 hayvana mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri, hayvana ait aşı bilgileri ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca sahip değişikliği, kayıp ve ölüm bildirimleri de sisteme kaydedilmektedir. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara kanun gereği idari para cezası uygulanacaktır” dedi.