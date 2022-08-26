Samsun’da ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’ çerçevesinde 673 çocuk bisiklet hediye edilerek sevindirildi.

Samsun’da ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’ çerçevesinde 673 çocuk bisiklet hediye edilerek sevindirildi.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’nin ödül töreni gerçekleşti. Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen ödül törenine yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazını camide kılan 673 çocuk bisikletlerine kavuştu. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Ödül töreninde çocuklar ve ailelerine ikramlar yapıldı. Oyunlar, müzikli eğlence ve animasyon gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlendi.

"Bu süreçte çocukların çok kazanımları oldu"

Projeyle ilgili bilgi veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Başlatmış olduğumuz Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projemizin bugün burada ödül dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazına giden çocuklarımıza bisikletlerini teslim ediyoruz. Okulların bitiminde çocuklarımızın boş kalmaması, milli ve manevi değerlerimizden uzak kalmamaları, camiyle, namazla tanışmalarını amaçladık. Bin 500 çocuğumuz sürece başladı. 700’e yakını süreci eksiksiz tamamladı. Projede çok güzel destek gördük. Eminim ki bu süreçte çocukların çok büyük kazanımları oldu" dedi.

İlk defa bisiklet sahibi olan bazı çocuklar ise mutluluklarını dile getirdi.