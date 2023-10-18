Samsun Valisi Orhan Tavlı, kamu kurum ve kuruluşlarınca il genelinde 638 projenin yürütüldüğünü, 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin 2024 yılı içerisinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla, il genelinde yürütülen çalışmalar ve projelerin değerlendirildiği, 2023 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yatırımlar hakkında bilgi veren Vali Tavlı, “Eylül ayı itibarıyla ilimiz genelinde 638 proje bulunmakta olup, bunlardan 468’i yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızca, 170’i de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince yürütülmektedir. İlimizde yapımı devam eden 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin 2024 yılı içerisinde hizmet vermeye başlaması, bunun yanı sıra Samsun Müzesi açılışının da en yakın zamanda yapılması planlanmaktadır” dedi.