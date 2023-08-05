Samsun’da bu yatırım döneminde 62 yeni okul yapılacak ve 253 okul da onarılacak. Eğitim yatırımları tamamlandığında il genelinde 672 yeni derslikte öğrencilere eğitim verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Samsun’da genel bütçeden 66 adet okul binası yapım işi, 1 adet 100 kişilik pansiyon yapım işi, 1 adet spor salonu ve 1 adet de atölye yapım işi olmak üzere toplam 69 adet yapım işi bulunuyor. Bu yatırımlardan 40’ı anaokulu binası yapım işi (toplam 262 derslik), 6 adet özel eğitim anaokulu binası yapım işi (toplam 60 derslik), 6 adet ilkokul binası yapım işi (toplam 112 derslik), 9 adet ortaokul yapım işi (toplam 172 derslik), 1 adet Anadolu lisesi yapım işi (24 derslik), 1 adet fen lisesi yapım işi (24 derslik)2 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapım işi (toplam 40 derslik) ve adet de özel eğitim kampüsü yapım işi (24 derslik) bulunuyor.

4 okul tamamlandı, 62 yeni okul yapılıyor

66 adet (toplam 718 derslik) okul yapım işinden 4 adet okulun yapımı bu yatırım döneminde tamamlandı. 15 adet okulun yapına devam ediliyor. 8 adet okulun yapım işinin ihalesi yapıldı ve değerlendirme aşamasında. 38 adet okulun ihale aşaması devam ederken, 1 adet özel eğitim kampüsünün de ihale hazırlıkları sürüyor. Toplam 3 adet derslik dışı yapım işinden 100 kişilik pansiyon yapım işinin, 1 adet spor salonu yapım işinin ve 1 adet de atölye yapım işinin ihale hazırlıkları devam ediyor.

358 okul onarım talebinde bulundu, 105 okulun onarımı tamamlandı

2023 yılında okul yapım işlerinin dışından toplam 358 okul, onarım talebinde bulundu. Onarım talebinde bulunan okulların 24’ü anaokulları, 218’si temel eğitim okulları, 14’ü imam hatip okulları, 17’si köy yaşam merkezleri, 68’i orta öğretim (10 Bin Okul Projesi), 12’si özel eğitim ve rehberlik ve 5’si de yaygın eğitim (Hayat Boyu Öğrenme) kurumları oldu. Talepte bulunan okullardan 105’inin onarım ve bakımı tamamlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında 113,5 milyon TL ödenek tahsis edildi. Ayrıca onarım çalışmalarının tamamlanması için 44 milyon TL daha ödenek bakanlık tarafından kuruma gönderilecek.

Okulların toplam maliyeti 1 milyar 698 milyon TL

Maliyet açısından 40 anaokulu yapım işinin maliyeti 670 milyon TL, 6 adet özel eğitim anaokulu binası yapım işinin maliyeti 128 milyon TL, 6 adet ilkokul yapım işinin 238 milyon, 9 adet ortaokul yapım işinin maliyeti 347 milyon TL, 2 Anadolu ve fen lisesinin yapım maliyeti 64 milyon TL, 2 mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapım işinin maliyeti 110 milyon TL, özel eğitim kampüsü yapımı maliyeti 72 milyon TL, mesleki teknik yapım maliyeti 25,5 milyon TL, ortaöğretim pansiyon yapım işi maliyeti 39,5 milyon TL ve spor salonu yapım maliyeti işinin maliyeti de 39,5 milyon TL olmak üzere toplam 69 yapım işinin maliyeti 1 milyar 698 milyon 209 bin TL olarak dikkat çekiyor.