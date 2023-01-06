SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde tarım sigortası poliçe sayısının 59 bin 577 adet olduğunu açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde tarım sigortası poliçe sayısının 59 bin 577 adet olduğunu açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Samsun Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle; Tarım Sigortaları 2023 Yılı Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda devlet destekli tarım sigortalarım 2023 yılı uygulamaları ile ilgili bir bilgilendirme sunumu yapan TARSİM Samsun Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, üreticilerin ürünlerini sigorta yaptırarak tabii afetlerin getireceği zararları devlet desteğiyle karşıladıklarını vurguladı.

TARSİM’in öneminden bahseden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise “Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliği tarımı olumsuz yönde etkilemekte olup, 2005 yılında çıkarılan Tarım Sigortaları Kanunu’nda her geçen yıl çiftçilerimizin lehine olacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. En önemlisi de sigorta primlerinin en az yüzde 50’si devletimiz tarafından ödenmektedir. Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında Samsun’da 2022 yılı itibarıyla mevcut poliçe sayısı 59 bin 577 adet, toplam prim tutarı içerisinde Samsun çiftçisinin ödediği prim tutarı da 35 milyon 633 bin 464 TL’dir. Devletin çiftçilerimiz için ödediği prim desteği ise 41 milyon 114 bin 922 TL ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimize ödenen tazminat tutarı da toplamda 12 milyon 293 bin 650 TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Sigorta tarihleri hakkında da bilgi veren Sağlam, “İlimizde önemli oranda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünlerinde 2023 yılında tarım sigortası yaptırmak için son başvuru tarihleri; buğday için 21 Nisan 2023, fındık için 28 Şubat 2023, ayçiçeği ve mısır için 10 Haziran 2023, çeltik için 30 Haziran 2023, kenevir için 1 Haziran 2023 ve tütün içinse 30 Haziran 2023 olarak belirtilmiş olsa da; çiftçilerimizin işi son güne bırakmadan ürünlerini TARSİM sigorta yaptırmalarının kendi lehlerine olacağını buradan hatırlatmak isterim” diye konuştu.