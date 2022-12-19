Samsun’da 6 bin 783 dekar alanda 8 bin 240 ton marul üretimi yapılırken, üreticilere 75 hibe destekli marul fidesi dağıtıldı.

Samsun’da 6 bin 783 dekar alanda 8 bin 240 ton marul üretimi yapılırken, üreticilere 75 hibe destekli marul fidesi dağıtıldı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde marul fidesi temini gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İlimizde 6 bin 460 dekar alanda 7 bin 800 ton kıvırcık marul, 243 dekar alanda 310 ton göbekli marul ve 80 dekar alanda ise 160 ton iceberg marulu olmak üzere toplamda 6 bin 783 dekarda 8 bin 240 ton marul üretimi bulunmaktadır. Sadece Çarşamba ilçemizde ise bin 925 dekar alanda 2 bin 888 ton Kıvırcık Marul üretimi mevcuttur. İlimizde üretimi gerçekleştirilen marulun 2 bin 202 dekarı seralarda yetiştirilmekte ve sera kaynaklı yaklaşık 3 bin 414 ton üretim sağlanmakta olup, bu rakam toplam üretimin yüzde 42’sini oluşturmaktadır. Serada marul üretimi bakımından Çarşamba ilçemiz ise bin 825 dekar alan ve 2 bin 738 ton üretimiyle yaklaşık yüzde 82’lik dilimi temsil etmektedir” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Çarşamba ilçesi başta olmak üzere Terme, Vezirköprü, Bafra, 19 Mayıs, Kavak, Alaçam ve İlkadım ilçelerinde en az 500 m2 ve üzeri yüksel tünel seracılık faaliyeti gösteren 122 çiftçinin yaklaşık 111 dekar sera alanına 555 bin adet olarak (üreticilerin talebi üzerine) kanaryole ve avalode çeşidi olmak üzere tek kök marul fidesi temini sağladıklarını açıklayan Sağlam, “TAKEP destekli Marul Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında temini gerçekleştirilen söz konusu materyalin teslimi ile üreticilerimizin fide ihtiyacının yüzde 75’i hibe ve yüzde 25’i üretici katkısı olarak karşılanmıştır. Fide temini ile kalmayıp, sahada eğitim ve yayım çalışmaları ile desteklenerek kışlık sebze yetiştiricilerimizin üretim, verim ve gelirlerinin artırılması ile bölgesel- kırsal kalkınma amaçlanmaktadır. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz bu marullarımızın hasadının nasipse Ramazan ayına denk gelmesi planlanarak üreticilerimizin bu projede daha fazla getiri kazanması planlanmıştır. Projeden yararlanacak üretici sayısı başta da ifade ettiğimiz gibi 122 kişi ve toplam bütçe 355 bin 350 TL olup, bunun 266 bin 513 TL’si (yüzde 75) bakanlığımız ve 88 bin 837 TL’si de (yüzde 25) yine az önce ifade ettiğimiz gibi üreticilerimiz tarafından karşılanmaktadır” diye konuştu.

İbrahim Sağlam, diğer kışlık sebze destekleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Sebze üreticilerimize yakın zamanda uygulanan 625 bin adet brokoli fidesi ve bu bahsi geçen 555 bin adet marul fidesi ile birlikte yüzde 75 finansmanı bakanlığımızca karşılanmak üzere toplamda 1 milyon 180 bin adet kışlık sebze fide desteği sağlanmış olacaktır. Malumunuz, yine geçen sene Çarşamba ilçemizdeki seralarımıza gölgelik ve file desteği de aynı şekilde sağlanmıştır. Ayrıca seracılarımıza DOKAP kaynaklı yüzde 70 hibe desteği ile 9 adet modern sera desteği verilmiş ve yine bakanlığımızın Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Politikası kapsamında bu yıl yüzde 50’si hibe olmak üzere üreticilerimize sera desteği de verilecektir.”

Fide teslim törenine ayrıca; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aygün, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Örtüaltı Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Karaca ve Çarşambalı üreticiler katılım sağladı.