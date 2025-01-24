Samsun’da 2024 yılında 4 bin 89 kedi, 2 bin 213 köpek olmak üzere toplam 6 bin 302 hayvana çip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları 2024 yılında da devam etti. Bu kapsamda Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 4 bin 89 kedi, 2 bin 213 köpek olmak üzere toplam 6 bin 302 hayvana çip takıldı. Samsun’da ilçeler arasında en çok çip takılan ilçe Atakum olurken, bu ilçeyi sırasıyla İlkadım, Canik ve Bafra takip etti.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında ise 2024 yılında toplam 3 milyon 10 bin adet balık, Samsun’daki deniz, göl ve akarsulara bırakıldı.