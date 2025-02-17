SAMSUN (İHA) – Samsun’da 55 ortaokul öğrencisi hafızlık eğitimini tamamlayarak başarı belgesi aldı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi kapsamında 55 ortaokul öğrencisi için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Okulun bünyesinde yer alan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu‘nda hafızlık eğitimini tamamlayan 11 kız ve 44 erkek olmak üzere toplam 55 öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Atakum İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ve Okul Müdürü Fatma Akyol programın açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise yaptığı konuşma ile hafızlığın önem ve faziletlerini anlattı. Daha sonra sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Yusuf Samet Bilkil’in sunumu ile devam etti. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi Müezzini İbrahim Çoban ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma dünya birincisi Adem Bilgetay da programda Kur’an-ı Kerim okudu. Tören hafızların sahneye çıkması, hediye ve başarı belgelerinin takdimi ile son buldu. Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar’ın eşliğinde dua edildi.

Programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve öğrencilerin aileleri katıldı.