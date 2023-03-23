Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği(EKOBİD) iş birliği ile Samsun’da 55 okulda “En Temizi Bisiklet” projesi hayata geçecek.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’na başvurusu yapılan ve kabul edilen “En Temizi Bisiklet” projesi Samsun’da 55 okulda uygulanmak için gün sayıyor. Proje çerçevesinde Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı arasında protokol imzalandı. Proje hakkında açıklama yapan EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, “İklim krizini sonlandırmanın birçok yöntemi var. Bisiklet bunların arasında oldukça önemli bir yer tutuyor. Zira dünya ortalama enerji tüketiminin yüzde 23’ü, karbon salınımının da yüzde 14’ü ulaşımdan kurtarılırsa ki kent içi ulaşımın genel ulaşım içindeki payı yüzde 60 iklim krizi ile mücadelede için atılması gereken en önemli adım sağlanmış olur. Bu nedenle, ulaşım amaçlı bisikletin yaygınlaştırılması olmazsa olmaz iklim çözümlemelerinden bir tanesidir. Ulaşım araçları ürün yaşam döngüsüne göre bisiklet, otomobiller ve otobüslere kıyasla daha az karbon emisyonuna sahiptir. Küresel iklim krizinin yaşandığı günümüzde, bisikletin yalnızca karne hediyesi, eğlence ya da spor aracı olarak değil çevreci bir ulaşım aracı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu amaçla; ‘En Temizi Bisiklet’ sloganıyla bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak, bisikletin ve bisikletlilerin daha görünür olmasını sağlamak ve toplum içerisinde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ise “İklim krizinin yaşandığı günümüzde birçok ülke ve şehirde su baskınları, yangınlar ve depremler yaşanmaktadır. Yaşanan bu olumsuzluklar içerisinde otoriteler tarafından bisiklet ‘Afet sonrası durumlarda bisiklet en erişilebilir ve en gerçekçi araç’ olarak görülmektedir. Atakum ilçesinde yer alan okullarımızda yıllardır iklim krizi ve doğal afetler konusunda öğrencilerimize gerekli farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Amacımız bu projeye destek vererek öğrencilerimizin farkındalık seviyesini daha da arttırmaktır” diye konuştu.