Samsun’da eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekipleri ilde 55 noktada okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler özellikle sürücülerin belgelerinin tam olup olmadığına, emniyet kemerine ve yolcu kapasitesine baktı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Yönetmelik hükümleri ve UKOME kararları doğrultusunda çocukların güvenli, rahat ve huzur içerisinde ulaşımlarının sağlanabilmesi için okul servis araçları üzerinde sürekli denetimler yapılıyor. Samsun’da bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü’nün genel hizmet birimlerinden de takviye yapılarak tüm il genelinde eş zamanlı olarak 55 noktada 157 personelin katılımıyla okul servis araçları üzerinde "Okul Servis Araçları Özel Denetimi" gerçekleştirildi.

Ters yönden giren sürücüye ceza

100. Yıl Bulvarı üzerinde denetim yapan trafik polisleri okul servislerini tek tek durdurarak sürücülerin yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesine ve güzergah belgesine baktı. Araçta rehber personel olup olmadığı, varsa Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetki belgeli olup olmadığı gibi evraklar kontrol edildi. Öte yandan, araçların doluluk kapasitelerine ve emniyet kemeri kontrolleri de yapıldı. Ekiplerin kontrol yaptığı sırada ters yönden giren bir servis şoförüne ise ceza uygulandı.