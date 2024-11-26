Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ekipleri tarafından, 17 ilçede kardan kapanan yaklaşık 500 kırsal mahalle yolu müdahale edilerek açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun’da Salıpazarı ilçesinde kar kalınlığı 70, Ladik Kayak Merkezi’nde 60 santime ulaştı. Daha yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışının kapattığı kırsal mahalle yollarında kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Teyakkuz halindeki ekipler, ulaşımı aksayan bölgeleri ihbarlar doğrultusunda kardan temizliyor.

Yaklaşık 500 mahalleye müdahale edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, 203 adet kamyon-iş makinesi ve toplam 313 adet personelle karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. SBB ekipleri kardan kapanan yaklaşık 500 mahalle ve grup yoluna müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yolların tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi.