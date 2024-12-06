İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken araçlarında 5 kilo 700 gram skunk ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda İstanbul’dan Samsun’a gelen otomobilde yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.Ö.(28) ve M.A.(23) ile D.K.(25) ve E.K. (27) isimli kadınlar gözaltına alındı. 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.K. ve E.K. adlı kadınlar serbest bırakılırken, F.Ö. ve M.A. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ö. ve M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.