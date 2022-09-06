Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elini makineye sıkıştırdı, hastanelik oldu

Elini makineye sıkıştırdı, hastanelik oldu

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katın penceresinden düşen Tolgahan E. (37) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tolgahan E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun’da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

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