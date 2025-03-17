SAMSUN (İHA) – Samsun’da polis ekiplerinin düzenledği operasyonda 5 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin adet doldurulmuş makaron sigara ve 292 adet TAPDK bandrolü bulundu. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.