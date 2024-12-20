Samsun’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat’tan Rize’ye tuğla taşıyan Süleyman B. idaresindeki 53 K 1760 plakalı tır, yolda çalışmadan dolayı önünde duran Ersin Ç. yönetiminde 52 AFN 932 pkakalı Aybastı İtimat firmasına ait midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs önünde bekleyen Fatih M.’nin kullandığı 55 APY 597 plakalı otomobile, otomobil de Fırat Ç. idaresindeki 55 C 0020 minibüse çarptı. Minibüs de savrularak Adem U. idaresindeki 52 HE 545 pkakalı Korganlılar firmasına ait dolmuş midibüse arkadan çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan Hacer M. ve Eymen S. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.