Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir ev ile iş yerine yapılan operasyonda 472 bin 800 dal boş ve dolu makaron ile tütün ele geçirildi.

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir ev ile iş yerine yapılan operasyonda 472 bin 800 dal boş ve dolu makaron ile tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele dahilinde yaptıkları takip ve çalışmada, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki bir ev ile Kıran Mahallesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 80 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara, 223 bin dal sahte bandrollü boş makaron, 169 bin 600 dal bandrolsüz boş makaron, 610 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 22 adet manuel sigara sarma aparatı ve 24,5 kg açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili R.U., A.U., S.U. ve M.U. hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.