Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 4 gün içindeki uygulama ve denetimler sonucunda 24 bin 658 adet ecza, 8,23 gram kannabinoid, 143,3 gram metamfetamin, 28,5 gram esrar, 16 adet ekstazi, 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 4 gün içindeki uygulama ve denetimler sonucunda 24 bin 658 adet ecza, 8,23 gram kannabinoid, 143,3 gram metamfetamin, 28,5 gram esrar, 16 adet ekstazi, 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi.

Samsun halkının huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, merkez ilçe emniyet müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şok uygulamalar ve sabit yol denetimleri yapıldı. 28 -31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 25 bin 473 şahsın GBT sorgusu yapılarak 55 aranan şahıs yakalandı. 2 şahıs ise gözaltına alındı. 11 şahsa adli, 58 şahsa idari işlem yapıldı.4 bin 635 araç kontrol edildi ve 1 aranan araç yakalandı. 333 işyeri kontrol edildi. 5 işyerine cezai işlem uygulandı. 9 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 185 adet mermi, 46 adet kesici/delici alet,24 bin 658 adet ecza, 8,23 gram kannabinoid, 143,3 gram metamfetamin, 28,5 gram esrar, 16 adet ekstazi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 16 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik yönünden 7 bin 660 araç ve sürücü kontrol edildi. 2 bin 552 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. 182 araç trafikten men edildi, 502 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 782 bin 993 TL cezai işlem uygulandı.