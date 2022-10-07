Samsun’da 4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Bahçelievler Camii Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Samsun’da 4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Bahçelievler Camii Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Bahçelievler Camii Diyanet Gençlik Merkezi, Bahçelievler Camii yanındaki binada açıldı. İçerisinde gençler ve kadınlar için de bölümlerin bulunduğu merkezin açılışı 4 yaşındaki Elifsu Gönül’ün Kur’an tilaveti ile başladı. Program ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Vali Dağlı: “Hiçbir gencimiz, çocuğumuz sokaklarda başka bir arayış içinde olmamalı”

Gençlerin sokaklardaki kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması gerektiğine dikkat çeken Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çocuk eğitimi 4 yaşında başlar. Çocuklarımız 4-6 yaş kurslarına devam ediyor. Gençlik çalışmaları çok önemli. Bizim hiçbir gencimiz, çocuğumuz sokaklarda başka bir arayış içinde olmamalı. Biz onları bu mecralara bırakırsak onlar yanlış malzemelerle vakit geçirmek zorunda kalırlar. Bunlar uyuşturucudur, başka şeylerdir, boş vakittir. Buna benzer birçok kötü olaya çocuklarımızı kendi elimizle terk etmiş oluruz. Çocuklarımıza güzel vakit geçirecekleri argümanlar, mekanlar ve alternatifler oluşturmak durumundayız. Bunları camiye en yakın mümkünse müştemilatında yapmakla yükümlüyüz. Çünkü burası da güzel bir külliye. Böyle mekanların yapılmasında emeği geçenleri kutluyorum. Bahçelievler Camii Diyanet Gençlik Merkezi’nde çocuklar, hanımlar ve gençler için külliye mantığıyla çok güzel alanlar oluşturulmuş. Bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Irmaklı: “Amacımız; gençleri inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşturmak”

Medeniyetlerine bağlı inançlı nesiller yetiştirmek istediklerini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak birçok hizmetimiz arasında gençlerimize, aileye ve 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik hizmeti önemsiyoruz. Bir milletin en büyük imkanı inançlı gençliğidir. Bu bir milletin de geleceğidir aynı zamanda. Gençlerimizi bugünümüz, yarınımız ve imkanımız için en kıymetli hazinemiz kabul ediyoruz. Aynı zamanda bir milletin geleceği kendi kökleri ve değerleri ile ilişkisindedir. Bizim gayemiz; en kıymetli hazinemiz olan gençleri en büyük imkanımız inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşturmaktır. Biliyoruz ki milletleri geleceğe taşıyacak heyecan, ideal ve azim gençlerde vardır. İbrahim Aleyhisselam Kur’an’da bizlere tanıtılırken, onun bir genç olduğundan bahsedilir. Ashabı Kehf’in genç oluşuna dikkat çekilir. Peygamber Efendimizin Mekke dönemine baktığımızda İslam’ın en zor zamanlarında destekçisi olanların yüzde 95’i gençlerdir. Biz eğer en güzel şekilde rehberlik yaparsak, bizim gençlerimiz hem milletimize hem de insanlığa önder ve örnek olacaktır” diye konuştu.

Kendilerinin de çocuklara büyük destekler verdiklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Böyle bir hizmet binasını bizlere kazandırdıkları için emekleri geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Binamızda yer alacak çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Biz de İlkadım Belediyesi olarak özellikle 4-6 yaş yaş grubu için 5. kreş binamızı açmış bulunuyoruz. Kenar mahallelerimizde yaşayan çocuklarımız sokaklarda gereğinden fazla zaman geçiriyor. O yüzden onların kişilik ve kimlik kazanmasında 4-6 yaş çok önemli bir durum ve bizlerde belediyemiz olarak elimizden geleni yapacağız. Bizlere bu alanda ihtiyaçları olurlarsa her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Gençlik merkezlerinin sayısının giderek arttığını ifade eden Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise, “Geçmiş dönemde 3 gençlik merkezimiz, 4 tane kütüphanemiz vardı. Şu anda kütüphaneler ile birlikte bu sayı 35’e ulaştı. Bugün itibarıyla görüyoruz ki büyük ilçelerimizin neredeyse hepsinde 2-3 tane gençlik merkezi ve kütüphaneler oluşturduk. Bugün burada 4-6 yaş arasında hizmet veren binamızda, evlatlarımızın eğlenerek, oyun oynayarak ve vakitlerini ruhsal gelişimine katkı sağlayacak şekilde gençlik merkezimizde valimizin talimatlarıyla bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde gençlik merkezlerimizde masa tenisi, bilardo, langırt, satranç ve çeşitli malzemelerin sağlanması için gerekli protokol imzalandı. Saydığım bu malzemelerin teslimatını bugün buradaki gençlik merkezimize sağlamış bulunmaktayız. Bundan sonra da valimizin talimatlarıyla diğer gençlik merkezlerimizi de baştan aşağı donatacağız” ifadelerini kullandı.

Program, protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ve çocuklarının ilk eğitimiyle devam etti.