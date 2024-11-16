Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 545 farklı eğitimde toplam 341 bin 920 vatandaşa afet farkındalık eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında AFAD eğitmenleri tarafından kurumun eğitim parkurları, eğitim salonları ve ziyaret edilen kurum ve kuruluşlar ile okulların toplantı ve eğitim salonlarında afet farkındalık eğitimi, depremde arama ve kurtarma eğitimi, destek AFAD gönüllüsü eğitimleri (hafif arama ve kurtarma eğitimi, psikososyal destek ve insani yardım eğitimi, yangın eğitimi ve ilkyardım eğitimi), tahliye uygulaması ve toplanma alanı eğitimleri başta olmak üzere afet farkındalığı konularında eğitimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1-15 Kasım tarihleri arasında kurumun eğitim parkurları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, okullar ve üniversitelerde gerçekleştirilen 14 farklı eğitimde toplam 1905 vatandaşa eğitim verildi.

Ayrıca 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 545 farklı eğitimde toplam 341 bin 920 vatandaşa afet farkındalık eğitimi verildi.